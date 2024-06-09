شاهد.. ضبط كمية ضخمة من المنتجات الفاسدة قبل طرحها بالأسواق بعد مداهمة مستودع لعمالة مخالفة وسط الرياض

صحيفة الخليج 365: أحبطت الفرق التفتيشية بوزارة التجارة محاولات بيع منتجات فاسدة بعد تعديل تواريخ الصلاحية في الرياض.

ووثق الفيديو تواجد الفرق داخل أماكن مليئة بالأطعمة الفاسدة منتهية الصلاحية وكشفت حيلة العمالة في التزوير.

وقامت عمالة من عدة جنسيات عربية، بتزوير تواريخ صلاحية تلك المنتجات، من خلال مسح التواريخ القديمة وإعادة كتابة تواريخ صلاحية جديدة، باستخدام مواد كيميائية.

من جهته أوضح مدير الحملة الأمنية محمد الشهري أن المنتجات شملت، منتجات غذائية، ومنتجات عناية بالبشرة، ومواد نظافة، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة.