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بالفيديو.. طبيب استشاري يكشف أضرار تناول مرضى القلب لأدوية "مدر البول" في الأجواء الحارة

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صحيفة الخليج 365: كشف مدير عام المركز الوطني للقلب في المجلس الصحي السعودي الدكتور عادل طاش، عن أضرار تناول مرضى القلب لأدوية "مدر البول" في الأجواء الحارة.

وقال طاش خلال لقاء مع قناة "الإخبارية": كثير من الحجاج يتناولون مدرات البول ويتعرضون للحرارة الشديدة مما يسبب له الجفاف وإرهاق القلب.

وتابع:"أدوية الذبحات الصدرية التي توضع تحت اللسان مع الإجهاد والمشي يتوقع مع مرضى القلب والشرايين يحدث لهم ذبحات صدرية بسيطة، ويجب أن تكون حبة الذبحة الصدرية جاهزة لوضعها تحت اللسان".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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