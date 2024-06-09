شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. شديد الحرارة على مكة والمدينة ورياح بثلاث مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

كما لاتزال الفرصة مهيأه لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.