السعودية | ختام العام الدراسي الحالي غداً.. العام الجديد في 14 صفر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت وزارة التعليم، على كافة مدارس التعليم العام (بنين وبنات) بالمراحل الدراسية الثلاث بمناطق ومحافظات المملكة، على إغلاق أعمال الفصل الدراسي الثالث للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي الحالي 1445هـ، وذلك بنهاية دوام غدٍ الإثنين.

وشددت الوزارة، على أهمية اعتماد النتائج لكافة الطلاب والطالبات سواء الناجحين أو المكملين، وإشعار الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم قبل بدء الإجازة الصيفية، وحصر أسماء الطلاب والطالبات المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الثالث؛ ليتم اختبارهم مع عودة المعلمين والمعلمات مطلع شهر صفر من العام القادم في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ.