السعودية | وزارة السياحة: ارتفاع الغرف المرخصة بمكة لـ227 ألفاً في الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وحدات سكنية بمكة المكرمة.

الخليج 365 - متابعات

كشفت وزارة السياحة، أعداد مرافق الضيافة الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في مكة المكرمة، مبينةً أن عدد المرافق المرخصة في العاصمة المقدسة بلغ 816 مرفقاً بعدد غرف يصل إلى أكثر من 227 ألف غرفة.

وأوضحت الوزارة أن مرافق الضيافة المرخصة تضم 801 فندق، و12 شقة مخدومة، و3 نزل سياحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة التي حصلت على التراخيص ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 ليصل إلى 38% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بالعاصمة المقدسة.

وتتماشى الزيادة في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة في العاصمة المقدسة مع جهود الوزارة الساعية لضمان التزام المرافق بجودة الخدمات المقدمة لضيوف البيت الحرام، وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يُسرٍ وطمأنينة، وذلك بالتزامن مع موسم حج هذا العام 1445هـ.