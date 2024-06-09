السعودية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفذ مبادرة “نسك” بمحطة قطار الحرمين بالعاصمة المقدسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً في مركز التنميه الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع إدارة التطوع، مبادرة “نسك” لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ بمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، حيث قدمت الوزارة لضيوف الرحمن عند وصولهم، الترحيب والدعم والورود والهدايا التذكارية كجزء من هذه المبادرة.

وتهدف المبادرة إلى إبراز الجهود التي تبذلها المملكة ممثلةً بجميع القطاعات وأفراد المجتمع لخدمة ضيوف الرحمن، بدءًا من قدومهم إلى أرض المملكة واستقبالهم بالترحيب والحفاوة، مرورًا بتوفير سبل الراحة لهم؛ ليتمكنوا من أداء مناسكهم بطمأنينة وسلام.

ولقيت هذه المبادرة ترحيبًا كبيرًا من ضيوف الرحمن، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي تبذلها حكومة المملكة وشعبها في خدمتهم.

يذكر بأن مبادرة “نسك” تستمر لمدة عشرة أيام، وتأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.