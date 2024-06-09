ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة يوميا!

صحيفة الخليج 365: تساعد البطاطا الحلوة ذات اللحم الأرجواني، على إحداث توازن الجذور الحرة، والتخلص من المواد الكيميائية التي تضر بخلايا الجسم.

أمراض العيون

وتحتوي البطاطا الحلوة ذات اللون البرتقالي الغامق على عنصر "بيتا كاروتين"، وهو مضاد للأكسدة يُعتقد أنه يقي من الأمراض، بما يشمل بعض أنواع السرطان وكذلك أمراض العيون، وفق موقع "ويب ميد".

الخلايا السرطانية

وبحسب فريق من العلماء، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على بروتين فريد يسمى مثبط "البروتياز"، الذي تبين عند اختباره ضد الخلايا السرطانية، أنه يؤدي إلى توقف نمو بعضها.

صحة العينين

وتمنح حبة بطاطا حلوة واحدة مخبوزة متوسطة الحجم الجسم 160% من الكمية الموصى بتناولها من فيتامين A، الذي يعتبر مهمًا لتعزيز صحة العينين والبشرة.

امتصاص الحديد

وتعتبر البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للحديد، خاصة أنها تحتوي على الكثير من فيتامين C، الذي يمكن أن يساعد الجسم على امتصاص الحديد غير الهيم بشكل أفضل.

سعرات حرارية

ويمكن الأشخاص الراغبين إنقاص أوزانهم استخدام البطاطا الحلو، لكونها مليئة بالألياف الرائعة، وفي حين أن البطاطا البيضاء تتميز بأنها خالية من الدهون، فإن البطاطا الحلوة ذات الألوان الأخرى تحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل قليلاً.

جهاز المناعة

كما أن البطاطا الحلوة غنية بفيتامين C، الذي ينشط جهاز المناعة، حيث تساعد مستويات البوتاسيوم العالية في التحكم في ضغط الدم، بينما يعزز الكالسيوم صحة العظام.