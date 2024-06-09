توعية بأمن وسلامة الغذاء

وبالتزامن مع هذا اليوم عقدت «الغذاء والدواء»، المنسق الإقليمي للجنة التنسيقية للشرق الأدنى بهيئة الدستور الغذائي (CODEX)، ورشة عمل تحت عنوان «دور هيئة الدستور الغذائي في إعداد المواصفات الغذائية والأدلة الإرشادية لضمان سلامة الغذاء وصحة المجتمع»، بمشاركة هيئة الدستور الغذائي والدول الأعضاء في اللجنة، وذلك بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال سلامة الغذاء.
كما أعدت «الهيئة» حملة توعوية تحتوي على العديد من الأنشطة كالمحاضرات والفيديوهات والتصاميم التي تناقش موضوعات عدة في هذا الشأن، منها دور المملكة العربية السعودية ممثلة بـ«الغذاء والدواء» في المحافظة على سلامة الأغذية، وأمن الغذاء، ومسببات الحساسية، والتنبؤ المستقبلي بالتسمم الميكروبي، وغيرها من الموضوعات التي تسهم في رفع الوعي حول الأمراض المنقولة بالغذاء، وكيفية الوقاية منها.
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