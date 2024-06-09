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توعية بأمن وسلامة الغذاء

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شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت شعار «سلامة الغذاء: الاستعداد لغير المتوقع»، الذي يُسلط الضوء على أهمية التعامل الصحيح مع المخاطر المنقولة بالغذاء وتأثيرها على الأمن الغذائي وصحة المجتمع والتنمية المستدامة وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وبالتزامن مع هذا اليوم عقدت «الغذاء والدواء»، المنسق الإقليمي للجنة التنسيقية للشرق الأدنى بهيئة الدستور الغذائي (CODEX)، ورشة عمل تحت عنوان «دور هيئة الدستور الغذائي في إعداد المواصفات الغذائية والأدلة الإرشادية لضمان سلامة الغذاء وصحة المجتمع»، بمشاركة هيئة الدستور الغذائي والدول الأعضاء في اللجنة، وذلك بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال سلامة الغذاء.

كما أعدت «الهيئة» حملة توعوية تحتوي على العديد من الأنشطة كالمحاضرات والفيديوهات والتصاميم التي تناقش موضوعات عدة في هذا الشأن، منها دور المملكة العربية ممثلة بـ«الغذاء والدواء» في المحافظة على سلامة الأغذية، وأمن الغذاء، ومسببات الحساسية، والتنبؤ المستقبلي بالتسمم الميكروبي، وغيرها من الموضوعات التي تسهم في رفع الوعي حول الأمراض المنقولة بالغذاء، وكيفية الوقاية منها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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