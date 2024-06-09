365 ألف حاج مستفيد من النقل الترددي و227 ألف غرفة فندقية بمكة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن معدلات الطاقة الاستيعابية المتوقعة لمحطات المسار الترددي وهي محطة باب علي 200 ألف حاج والمصافي 45 ألفًا وباب الملك عبدالعزيز 120 ألفًا، وبينت أن المواقف الترددية التابعة لمحطة باب علي هي مواقف ساحة منى الغربية ومظلات المحبس، فيما يتبع لمحطة باب الملك عبدالعزيز مواقف كدي وأجياد المصافي ومواقف طريق الأمير متعب، وأشارت إلى أن تفعيل المسارات الترددية للحافلات ستسهم في نقل أكثر من 365 ألف مستفيد من المسجد الحرام وإليه خلال موسم الحج.

بنية تحتية

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، عن جاهزيتها بكافة مرافقها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج. وأكدت تهيئة جميع المرافق والخدمات بأعلى مستوى من خلال بنية تحتية متطورة تشمل أنظمة التبريد والتكييف والمراوح لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة والأنظمة الصوتية والمرئية، إضافة إلى أنظمة أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي والسلالم الكهربائية والمصاعد وجاهزية عربات التنقل بالحرمين الشريفين، ووضع مسارات مخصصـة لها واستعداد سطح المسجد الحرام لتفعيل العربات الكهربائية للطواف والمسعى بخيارات متعددة، وتجهيز دورات المياه والمواضئ وتوفير الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تقوم إدارة الخدمات والأنظمة في الحرمين الشريفين بفاعلية تامة على مدار اليوم لضمان توفير بيئة إيمانية ينعم بها ضيوف الرحمن أثناء دخولهم للحرمين الشريفين وخروجهم بكل سهولة، والموثوقية العالية لموارد ماء زمزم في الحرمين الشريفين.

أعداد كثيفة

كشفت وزارة السياحة عن أعداد مرافق الضيافة الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في مكة المكرمة، مبينةً أن عدد المرافق المرخصة في العاصمة المقدسة بلغ 816 مرفقًا بعدد غرف يصل إلى أكثر من 227 ألف غرفة.

وأوضحت الوزارة أن مرافق الضيافة المرخصة تضم 801 فندق، و12 شقة مخدومة، و3 نزل سياحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة التي حصلت على التراخيص ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 لتصل إلى 38% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م وذلك بالعاصمة المقدسة.

ويشهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، توافد أعداد كثيفة من الحجاج من مختلف الجنسيات استعدادًا للمغادرة إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام، ترافقهم خدمات إرشادية وأمنية وصحية متكاملة للعناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.