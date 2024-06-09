شاهد.. "راكب" يطلب من المسافرين مساعدته في قيمة وجبة لسد جوعه.. وعندما قرر شخص مساعدته فاجئه بمكافأة غير متوقعة!

صحيفة الخليج 365: قرر أحد الأثرياء مساعدة شخص بمبلغ مالي كبير بعد نجاح الأخير في الاختبار الذي وضعه له على متن إحدى الطائرات.

ويظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "راكب" يطلب من المضيفة أن تسأل المسافرين نيابة عنه إذا كان أحد منهم يدفع عنه قيمة وجبة لأنه جائع .

وشوهدت المضيفة وهي تذهب لكل راكب على حدة وتطلب منهم أن يساعدوا هذا الشخص لكن الجميع رفض بحجج متعددة إلا شخص واحد.

وكانت المفاجأة أن الراكب الذي طلب مساعدته في الحصول على وجبة يملك شركة الطيران وقدم للمسافر الذي منحه ثمن وجبة هدية بمبلغ 35 ألف دولار.