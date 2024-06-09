السعودية | وصول الفوج الأول من حجاج أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية ممثلةً بشركة إثراء الخير، أمس، الفوج الأول من حجاج الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام عبر برنامج الحج المباشر والبالغ عددهم 400 حاج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية الدكتور أحمد سندي، حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن كافة الإمكانيات قد وضعت لتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة عبر عددٍ من البرامج لتوفير رحلة آمنة ميسرة للحاج تُثري تجربته وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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