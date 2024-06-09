إطلاق خدمة الشهادة الرقمية اليوم والتحقق بـQR Code

أطلقت وزارة التعليم خدمة الشهادة الرقمية، لإصدار شهادات التعليم العام وتوثيقها دون الحاجة إلى طباعة الأصل الورقي وختمه والمصادقة على صورة طبق الأصل منه، مع إمكانية التحقق من صحة الشهادات آليًا من المستفيد أو من جهة الطلب لها، وذلك من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود في الشهادة أو من خلال نظام نور.

واعتمدت الوزارة العمل بخدمة الشهادة الرقمية عند إصدار شهادات التعليم العام للأعوام الدراسية المستهدفة في المرحلة الأولى للخدمة، وإيقاف إصدار الشهادات ورقيًا، وختمها وتوقيعها أو المصادقة على صورها ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على تطوير عملياتها وخدماتها، وفي إطار تمكين الرقمنة بمجال إصدار الشهادات وتوثيقها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 من أجل تسهيل حياة المواطنين والمقيمين.

مبررات لتطوير الشهادات الورقية

• التكلفة المالية

على الجهة التعليمية المانحة الشهادة عبر توفير الورق الخاص للشهادات والأحبار والطابعات الجيدة.

• التكلفة المادية على المستفيد

بالذهاب لإدارات التعليم لتوثيق الشهادة، وختمها يدويًا لجهات التوظيف أو لإكمال الدراسة، وسهولة تلف الأصل الورقي مع احتمال تعرضه للفقد.

الأثر المتوقع

• الاستثمار الأمثل في تخفيض التكلفة السنوية لطباعة شهادات 6 ملايين طالب سنويًا.

• خدمة المستفيد في مقره باستخراج شهادة إلكترونية موثقة لا تحتاج إلى جهد ووقت لطباعتها واعتمادها أو توثيقها.

الجهات الداعمة الشهادة الرقمية:

1- وزارة الداخلية

2- وزارة الدفاع

3- وزارة الخارجية

4- وزارة الحرس الوطني

مع تأكيد اعتماد الشهادة الرقمية في كل القطاعات داخل المملكة وخارجها.

رحلة الشهادة الرقمية

1- بعد إعلان النتائج، يدخل الطالب أو ولي أمره على منصة نتائجي عبر النفاد الوطني ويستعرض النتيجة.

2- يستطيع الطالب أو ولي الأمر استخراج الشهادة إلكترونيًا من خلال منصة نتائجي، وطباعتها ورقيًا من مقر سكنه.

3- الشهادة الرقمية موثقة برمز الاستجابة السريع، لذا لا تحتاج إلى ختم أو توقيع.

4- تستطيع جهات التوظيف أو الجامعات التحقق منها من خلال رابط التوثيق وبالرمز السري للشهادة.

مميزات الشهادة الرقمية:

1- سهولة الحصول على الشهادة دون تكبد المستفيد عناء الذهاب إلى إدارات التعليم، لختم الشهادة وتسلم الأصل الورقي وصور الشهادة المختومة طبق الأصل.

2- تسهم في تحسين كفاءة الإنفاق، والحد من الهدر المالي في توفير الورق وتجهيزات الطباعة.

3- تغني عن الأصل الورقي بصيغة PDF، وسهولة الاحتفاظ بها، ولا تتعرض للتلف والفقدان.

الشهادات الرقمية في نتائجي:

عدد الشهادات في منصة الشهادة الرقمية

59 مليونا و845 ألفا و902 شهادة

المستفيدون 2023

145 ألفا و207 طلاب وطالبات.

عند وجود اختلاف «بسيط» في الاسم مع تطابق السجل المدني، يطلب من صاحب الشهادة تحديث بياناته من أقرب إدارة تعليم بالاسم المطابق للهوية، ويعيد إصدار الشهادة الرقمية وفقًا للتعديل، وسيظهر رقم إصدار جديد على الشهادة.

مراحل تطبيق الخدمة

• المرحلة الأولى

تطبيق الخدمة على جميع شهادات التعليم العام لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في التعليم الحكومي والأهلي والتربية الخاصة والتعليم المستمر بجميع أنظمته لجميع الأعوام من عام 1430هجري حتى العام الحالي 1445 هجري، وفق التوزيع التالي:

• 1431 هـ/ 1430 هـ: الثانوية «ثالث»

• 1432 هـ/ 1431 هـ: الثانوية والمتوسطة «جميع الصفوف»

• 1433 هـ/ 1432 هـ: الثانوية والمتوسطة والابتدائية «جميع الصفوف»

• 1435 هـ/ 1434 هـ: المعاهد العلمية في جامعة الإمام «جميع صفوف الثانوية والمتوسطة»

• 1443 هـ: المعاهد العلمية في الجامعة الإسلامية «جميع صفوف الثانوية والمتوسطة»

• المرحلة الثانية:

استكمال تطبيق الخدمة

- شهادات المرحلة الثانوية ما قبل 1431 - 1430 هـ إلى العام الدراسي 1401 - 1400هـ.

- شهادات المرحلة المتوسطة والابتدائية من قبل 1432 - 1431 هـ إلى العام الدراسي 1401 - 1400هـ.

- شهادات التعليم العالمي والأجنبي لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

- شهادات المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود ما قبل 1435 - 1434 هـ.

- شهادات الجامعة الإسلامية ما قبل 1443 هـ.