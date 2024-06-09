سوسة الشرقية وآبار مكة تشغلان الزراعة

تصدرت 10 مناطق ممثلة في: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وعسير، ونجران، وجازان، وتبوك، أكثر مناطق المملكة في البلاغات الزراعية خلال العام الحالي، في وقت استحوذت بلاغات سوسة النخيل على النصيب الأكبر من البلاغات الزراعية التي تبلغ 19 نوعا للبلاغات، وبلغ إجمالي البلاغات الزراعية 95.799 ألف بلاغ زراعي.

تصاريح صادرة

كشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة للعام الحالي، إصدار 57.938 ألف تصريح صيد صادر، وبلغ إجمالي الصيادين 877 صيادا، وبلغ إجمالي سفن الصيد 6827 سفينة صيد، وإجمالي مصايد الأسماك البحرية 51.237 ألف مصيدة، وانخفاض الخيول المستوردة إلى 181 حصانًا مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 613 حصانًا مستوردًا، وانخفاض الخيول المصدرة إلى 6 خيول مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 22 حصانًا مصدرًا.

صدارة البلاغات

تصدرت بلاغات سوسة النخيل البلاغات الزراعية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 95.652 ألف بلاغ، وحلت بلاغات الآبار المكشوفة ثانيا، بإجمالي 106 بلاغات، وبلاغات الشكاوى ثالثا، بإجمالي 62 بلاغا، وبلاغات الرفق بالحيوان رابعا، بإجمالي 47 بلاغا.

وتصدرت المنطقة الشرقية أكثر مناطق المملكة بلاغات عن سوسة النخيل، حيث بلغ إجمالي البلاغات 48.360 ألفا بـ51%، وحلت المدينة المنورة ثانيًا، بإجمالي 21.597 ألف بلاغ بـ23%، والرياض ثالثا، بإجمالي 7233 بلاغ بـ8%، وحائل رابعا، بإجمالي 7106 بلاغات بـ7%، والقصيم خامسا، بإجمالي 5596 بلاغات بـ6%.

62 شكوى

بلغ إجمالي بلاغات الشكاوى 62 بلاغا، وسيطرت منطقة الرياض على بلاغات الشكاوى، حيث بلغ إجمالي بلاغات الشكاوى 20 بلاغا بـ32%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 11 بلاغا بـ18%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 9 بلاغات بـ15%، والقصيم رابعا، بإجمالي 7 بلاغات بـ11%، وتساوت عسير، وجازان، وتبوك، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 3 بلاغات لكل منهم بـ5%.

الرفق بالحيوان

تصدرت منطقة الرياض بلاغات الرفق بالحيوان، حيث بلغ إجمالي البلاغات 25 بلاغا بـ53%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 5 بلاغات بـ11%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 4 بلاغات بـ9%، وتساوت المدينة المنورة، والقصيم، ونجران رابعا، بإجمالي 3 بلاغات لكل منهم بـ6%، وعسير خامسا، بإجمالي بلاغين اثنين بـ4%.

106 آبار

بلغ إجمالي بلاغات الآبار المكشوفة 106 بلاغات، وتصدرت مكة المكرمة البلاغات، بإجمالي 47 بلاغا بـ44%، وتساوت القصيم والمدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 19 بلاغا لكل منهما بـ18%، والرياض ثالثا، بإجمالي 16 بلاغا بـ15%، والشرقية خامسا، بإجمالي 5 بلاغات بـ5%.

بلاغات وشكاوى

95.799 ألف بلاغ زراعي

4 بلاغات تتصدر أنواع البلاغات

10 مناطق الأكثر بلاغات زراعية

سوسة النخيل تتصدر البلاغات الزراعية

58 ألف تصريح صيد صادر

877 صيادا

6827 سفينة صيد

51 ألفا مصايد أسماك بحرية

الأكثر بلاغات سوسة النخيل:

الشرقية: 51%

المدينة المنورة: 23%

الرياض: 8%

حائل: 7%

القصيم: 6%

الأكثر شكاوى

الرياض: 32%

مكة المكرمة: 18%

الشرقية: 15%

القصيم: 11%

عسير وجازان: 5%

أكثر بلاغات الرفق بالحيوان:

الرياض: 53%

الشرقية: 11%

مكة المكرمة: 9%

المدينة والقصيم: 6%

عسير: 4%