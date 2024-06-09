شكرا لمتابعة خبر عن استئصال ورم بالدماغ يُنهي معاناة حاجّة إندونيسية بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية من إنهاء معاناة حاجّة من الجنسية الإندونيسية في العقد السادس من العمر بعد استئصال ورم من الدماغ من خلال عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى الطوارئ بمدينة الملك سلمان بعد تعرضها لحالتي إغماء مع صداع مستمر وقيء، وفور وصول الحالة قامت الفرق الطبية بإجراء أشعة رنين مغناطيسي للرأس، أظهرت وجود كتلة بحجم كبير في المنطقة الخلفية من الجمجمة تضغط بشكل حاد على المخيخ وجذع المخ والعصب السابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر.

وأضاف التجمع بأنه تم إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم تكللت بالنجاح ولله الحمد دون أي مضاعفات، وتم نقل المريضة لأقسام التنويم لإكمال الخطة العلاجية والبرنامج التأهيلي حتى تحسنت حالتها وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة لإكمال مناسك الحج.