هل ضربة الشمس تؤدي إلى الوفاة؟.. بالفيديو : "النمر" يجيب ويكشف طرق الوقاية

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، عن أبرز المخاطر التي يتعرض لها الحجاج وخاصة مرضى القلب.

وقال خلال لقاء مع قناة السعودية: "أخطر شيء يمكن أن يصيب الحاج هو ضربة الشمس، والإجهاد الحراري، ومن أعراضه غثيان، والإعياء وصداع شديد ، وألم في العضلات، لأن درجة الحرارة العالية تغير الأملاح في الدم وإذا أهمل ذلك يؤدي إلى الإصابة بضربة الشمس واحتمالية الوفاة فيها عالية".

وأضاف، اهتم بشرب السوائل، والجلوس داخل المخيمات خاصة كبار السن وعدم الخروج في الشمس منذ الساعة الحادية عشر حتى الساعة الرابعة عصرا.