شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل قطر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

اجتماع المجلس الوزاري

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماعين الوزاريين المشتركين بين مجلس التعاون مع كلٍّ من الجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم محمد البديوي.يعقد في العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون، بحضور وزراء الخارجية.وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بمدينة الدوحة ديسمبر 2023.وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، وأيضا مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.