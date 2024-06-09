شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة تصل إلى 48 ْم.. "الأرصاد" يكشف طقس المملكة حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

طقس المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعات ارتفاع الحرارة على المملكة للفترة من 10 - 15 يونيو.وأوضح مركز الأرصاد أنه اعتبارًا من يوم غد الاثنين وحتى نهايةالأسبوع، يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى (45-48) درجة مئوية.كما تشمل الحالة أجزاء من مناطق الرياض القصيم، مكة المكرمة،المدينة المنورة.ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى (44-46) درجة مئوية.