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حرارة تصل إلى 48 ْم.. "الأرصاد" يكشف طقس المملكة حتى نهاية الأسبوع

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعات ارتفاع الحرارة على المملكة للفترة من 10 - 15 يونيو.
وأوضح مركز الأرصاد أنه اعتبارًا من يوم غد الاثنين وحتى نهاية
الأسبوع، يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى (45-48) درجة مئوية.

طقس المناطق

كما تشمل الحالة أجزاء من مناطق الرياض القصيم، مكة المكرمة،
المدينة المنورة.
ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى (44-46) درجة مئوية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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