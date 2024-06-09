شكرا لمتابعة خبر عن متطوع يخصص نسبة من أرباح أحد عقاراته لخدمة ضيوف الرحمن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام متطوع في خدمة الحجاج بتخصيص نسبة من أرباح أحد عقاراته لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن تنفيذًا لوصية والده.

وظهر المتطوع الذي يدعى “محمد منشي” في مقطع فيديو وهو يقوم بتقديم ا‏⁧‫لخدمات لضيوف الرحمن بكل حب وعطاء.

وجاء المتطوع في المقطع وهو يقول:” والدي توفى ولكنه أوصاني بتقديم المساعدة وخدمة ضيوف الله الرحمن وتخصيص نسبة من أرباح أحد عقاراته من أجل حجاج بيت الله . ”

وأضاف :” نسأل الله أن يتم جحهم على خير وأن يعودوا إلى بلادهم بأمن وأمان وراحة .”