شكرا لمتابعة خبر عن متطوع يخصص نسبة من أرباح أحد عقاراته لخدمة ضيوف الرحمن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قام متطوع في خدمة الحجاج بتخصيص نسبة من أرباح أحد عقاراته لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن تنفيذًا لوصية والده.
وظهر المتطوع الذي يدعى “محمد منشي” في مقطع فيديو وهو يقوم بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بكل حب وعطاء.
وجاء المتطوع في المقطع وهو يقول:” والدي توفى ولكنه أوصاني بتقديم المساعدة وخدمة ضيوف الله الرحمن وتخصيص نسبة من أرباح أحد عقاراته من أجل حجاج بيت الله . ”
وأضاف :” نسأل الله أن يتم جحهم على خير وأن يعودوا إلى بلادهم بأمن وأمان وراحة .”