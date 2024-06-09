شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوجه عدة نصائح ‏لمرضى القلب في الحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدة نصائح لمرضى القلب، وذلك استعداداً لأداء مناسك الحج.

ووجه “النمر” خلال لقاء تليفزيوني حديثه لمرضى القلب قائلاً : يمكن أن يؤدون مناسك الحج بأمان باستخدام عدة نصائح منها .. لازم يكون عندك أسورة طبية مكتوب عليها معلوماته الطبية، لازم تأخذ أدويتك بإنتطام ولا تتعرض للجو الحار ولا تزاحم الأخرين ولا تحاول الخروج من الساعة 11 إلى 4 عصراً ولا تتناول الطعام من أي مصدر، تناوله من حملتك فقط لأنها هي المسؤلة عن سلامتك.

كما وضح الأدوية التي يحتاجها كل حاج خاصة مرضى القلب منها ، الأسبرين يوميا، ودواء الضغط،أدوية الكوليسترول وأدوية توسيع الشرايين.

كما نوه إلى ضرورة الاتصال بالإسعاف والذهاب لأقرب مركز طبي حتى يقيم الطبيب الحالة.