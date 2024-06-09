تقييم: رصد عدد من المواقع الوهمية التي تنتحل هوية موقع "تقدير" لتقييم أضرار حوادث المركبات

وكشفت "تقييم" عن رصدها لعدد من حالات الاحتيال التي تمت عبر مواقع وهمية تنتحل هوية وصفة موقع "تقدير"، وتدّعي تقديم خدمات تقييم أضرار المركبات، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحادث، مقابل مبالغ مالية، مؤكدةً أن خدمة حجز الموعد لا تتطلب دفع رسوم أو تحويل مبالغ.
ونبهت "تقييم" بأن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية، داعيةً كافة عملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام القنوات الرسمية للتواصل، وذلك من خلال الرقم الموحد
( 920011244)، أو موقع تقدير الإلكتروني ، والتي تستقبل من خلالها جميع طلبات العملاء والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى. وتؤكد الهيئة، على أهمية حماية الجميع لأنفسهم من طرق الاحتيال بجميع أساليبه وأنواعه، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية، وذلك بعدم الدخول إلى المواقع الوهمية التي تنتحل اسم الهيئة أو تقدير، والإبلاغ الفوري عن أي موقع مشبوه يدّعي تقديم خدمات تقدير، وذلك من خلال الاتصال بالجهات المعنية أو التواصل معها عبر وسائل التواصل الرسمية.
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