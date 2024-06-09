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شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح متى سيكون موسم الحج متزامنًا مع فصل الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، متى سيكون موسم الحج متزامنًا مع فصل الشتاء .
وقال المسند من خلال تويتة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” إذا ترغب أن تؤدي فريضة الحج في فصل الشتاء، وعندما تكون درجة الحرارة منتصف النهار في بحر الثلاثينات، فانتظر حتى عام 1458.”
وأضاف :” سيوافق الحج من عام 1458 حتى عام 1461 أبرد الشهور في مكة المكرمة (يناير وديسمبر).”
وكان المسند قال في وقتٍ سابق أن جبل عرفات سجل 48 درجة مئوية واحتل المرتبة الأولى عالمياً في درجات الحرارة.