شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح متى سيكون موسم الحج متزامنًا مع فصل الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، متى سيكون موسم الحج متزامنًا مع فصل الشتاء .

وقال المسند من خلال تويتة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” إذا ترغب أن تؤدي فريضة ⁧‫الحج‬⁩ في فصل ⁧‫الشتاء‬⁩، وعندما تكون درجة الحرارة منتصف النهار في بحر الثلاثينات، فانتظر حتى عام 1458.”

وأضاف :” سيوافق الحج من عام 1458 حتى عام 1461 أبرد الشهور في ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة (يناير وديسمبر).”

وكان المسند قال في وقتٍ سابق أن جبل عرفات سجل 48 درجة مئوية واحتل المرتبة الأولى عالمياً في درجات الحرارة.