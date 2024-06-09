شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 500 عالم ومفكر.. انطلاق ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ 48 غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق غداً الاثنين الرابع من ذو الحجة، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في مكة المكرمة أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ 48 بعنوان "مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج"، وحضور أكثر من 500 حاضر ومشارك من أصحاب المعالي، والعلماء ومفكري العالم الإسلامي.



وتهدف الندوة إلى توحيد الجهود وتجويدها في توعية الحجاج بأوجه التيسير في أداء شعيرة الحج، بالإضافة إلى تطوير الخطط التشغيلية بما يتناسب مع التنوع الفقهي والمذهبي للحجاج ما يسهل أداء المناسك بيسر وسهولة.

ويشتمل برنامج افتتاح أعمال الندوة على كلمة ترحيبية من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعرض فيلم الندوة لهيئة كبار العلماء، وكلمة سماحة المفتي العام التي يلقيها نيابة عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد، وكلمة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.



ندوة الرخَص الشرعية



وتحمل الجلسة الرئيسية الأولى للندوة عنوان "الرخَص الشرعية والفقهية في الحج"؛ والتي يديرها فضيلة رئيس هيئة تحرير مجلة البحوث الإسلامية بهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عياض بن نامي السلمي؛ بمشاركة نائب الرئيس العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بنيجيريا الحاج راساكي أولاديجو، وفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور شوقي علام، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

وتتطرق الجلسة الرئيسية الثاني لـ "فقه الترخص وأثره في تيسير شعيرة الحج"؛ والتي يديرها فضيلة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي؛ بمشاركة فضيلة الرئيس العام لمجلس العلماء الإندونيسي الشيخ محمد أنور إسكندر، وفضيلة أمير جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند الشيخ أصغر علي، وفضيلة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد.



الحج الآمن



ثم يجرى تقديم عرض الحج "تعزيز المواطنة الشاملة وبناء الجسور"؛ بمشاركة رئيس المجلس الاسكندنافي للعلاقات وعضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي الشيخ حسين بن أحمد الداودي، إضافة لجلسة حوارية بعنوان "نحو حجٍ آمن.. التقيد بالتوجيهات والأنظمة"؛ والتي يديرها الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل؛ بمشاركة مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

كما تتخلل الندوة تقديم "منهاج.. نموذج عمل مرن في بيئة حج متجدد"؛ من خلال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عائض بن محمد الغوينم، والجلسة الرئيسية الثالثة حول جهود المملكة التنظيمية لتيسير أعمال الحج؛ ويديرها وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور عائض بن محمد الغوينم؛ بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وأمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

كما ستحظى الندوة بعرض الحرمين وتقنيات المستقبل يقدمه مستشار التجربة الرقمية بوزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور محمد بن صالح الصقر، وتكريم شركاء ندوة الحج والعمرة.