شكرا لقرائتكم خبر عن "تقدير" يحذر من المحتالين: خدمة حجز الموعد مجانية ولا تتطلب دفع رسوم والان نبدء بالتفاصيل



وكشفت تقييم عن رصدها لعدد من حالات الاحتيال التي تمت عبر مواقع وهمية تنتحل هوية وصفة موقع تقدير، وتدعي تقديم خدمات تقييم أضرار المركبات، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحادث، مقابل مبالغ مالية، مؤكدةً أن خدمة حجز الموعد مجانية لا تتطلب دفع رسوم أو تحويل مبالغ. البيانات الشخصية والمصرفية ونبهت "تقييم" بأن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية، حيث دعت كافة عملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام القنوات الرسمية للتواصل، وذلك من خلال الرقم الموحد (920011244] والتي تستقبل من خلالها جميع الطلبات أو موقع تقدير الإلكتروني.

أخبار متعلقة صور.. 29 وسيلة إعلامية خارجية تتطلع على آلية تعبئة ماء زمزم ضيوف خادم الحرمين من "أوزبكستان": برنامج الاستضافة أصبح منصة عالمية الدمام - شريف احمد - جددت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" تحذيرها من التعامل مع المواقع الإلكترونية الوهمية التي تنتحل صفة وهوية موقع "تقدير" التابع لها، والمختص بتقدير أضرار المركبات.وكشفت تقييم عن رصدها لعدد من حالات الاحتيال التي تمت عبر مواقع وهمية تنتحل هوية وصفة موقع تقدير، وتدعي تقديم خدمات تقييم أضرار المركبات، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحادث، مقابل مبالغ مالية، مؤكدةً أن خدمة حجز الموعد مجانية لا تتطلب دفع رسوم أو تحويل مبالغ.ونبهت "تقييم" بأن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية، حيث دعت كافة عملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام القنوات الرسمية للتواصل، وذلك من خلال الرقم الموحد (920011244] والتي تستقبل من خلالها جميع الطلبات أو موقع تقدير الإلكتروني.وأكدت الهيئة، على أهمية حماية الجميع لأنفسهم من طرق الاحتيال بجميع أساليبه وأنواعه، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية، وذلك بعدم الدخول إلى المواقع الوهمية التي تنتحل اسم الهيئة أو تقدير والإبلاغ الفوري عن أي موقع مشبوه يدعي تقديم خدمات تقدير، وذلك من خلال الاتصال بالجهات المعنية أو التواصل معها عبر وسائل التواصل الرسمية.