شرائح إنترنت واتصال مجانية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

وسلمت وزارة الشؤون الإسلامية الحجاج شرائح الجوال لحظة وصولهم الى مقرات إقامتهم في مكة المكرمة ، في بادرة تسهّل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم في بلدهم الأم والاطمئنان عليهم ، ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية طوال رحلة مناسك الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال المباشر مع ذويهم ، ليعيشوا معهم لحظات الحجّ وأجوائه الروحانية ، وما ينعمون به في المملكة العربية السعودية من راحة وأمان ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المتنوعة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
في المقابل عبر الحجاج عن شكرهم العميق وامتنانهم لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه المبادرة التي من شأنها إبقائهم على تواصل دائم مع أسرهم طوال تأدية مناسك الحج ، ومشاركتهم جميع محطات وذكريات الحج التي لا تنسى.
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