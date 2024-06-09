التعليم الإلكتروني يرصد أكثر من 400 مخالفة على الجهات غير الملتزمة باللوائح والمعايير

نوّه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الأفراد المستفيدين كافة بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني لدى المركز قبل التسجيل بها لضمان تلقي خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة بأعلى معايير الجودة، والتي يتيح المركز الاطلاع عليها من خلال موقعه الإلكتروني.

ورصد المركز أكثر من 400 جهة مخالفة منذ إطلاق خدمة البلاغات، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها؛ نظير عدم حصولها على التراخيص اللازمة أو عدم التزامها بمعايير التعليم والتدريب الإلكتروني، فيما تمت متابعة أكثر من 1300 برنامج مُرخص والتحقق من التزامها باللوائح والمعايير، وذلك في إطار حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحقيق أهداف التعليم والتدريب المنشودة بما يحسن المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة.

وحث المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على ضرورة استخراج الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني للتراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لكافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.