ورصد المركز أكثر من 400 جهة مخالفة منذ إطلاق خدمة البلاغات، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها؛ نظير عدم حصولها على التراخيص اللازمة أو عدم التزامها بمعايير التعليم والتدريب الإلكتروني، فيما تمت متابعة أكثر من 1300 برنامج مُرخص والتحقق من التزامها باللوائح والمعايير، وذلك في إطار حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحقيق أهداف التعليم والتدريب المنشودة بما يحسن المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة.
وحث المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على ضرورة استخراج الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني للتراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لكافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم الإلكتروني يرصد أكثر من 400 مخالفة على الجهات غير الملتزمة باللوائح والمعايير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.