شكرا لمتابعة خبر عن سبب ارتفاع درجة الحرارة في جدة و الدمام خلال الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، سبب ارتفاع درجة الحرارة في جدة عن الدمام في الشتاء رغم أن كلاهما مدينتان ساحليتان.

وقال “المسند” : “في فصل ‎الشتاء تكون الدمام أقرب من جدة إلى مصادر الكتل الهوائية الشمالية الباردة من جهة،

وعدم وجود حواجز جبلية كجبال الحجاز تمنع الكتلة الباردة من الوصول إلى هدفها من جهة أخرى، والمقارنة تلك تنسحب بالضرورة على كامل الساحلين الشرقي والغربي على وجه التقريب.

وأشار إلى أن في فصل ‎الصيف تكون درجة الحرارة في جدة أقل من الدمام بنحو 4-5 درجات،

ويتشابهان ـ تقريباً ـ في فصلي الربيع والخريف، هذا على وجه العموم.