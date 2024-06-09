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أمير القصيم يوجه بتوثيق أسماء الطلبة المتفوقين

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الرياض - علي القحطاني - وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، إدارة التعليم بالمنطقة بتوثيق أسماء الطلبة المتفوقين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رصد تحصيلهم العلمي المتميز في كتاب يُصدر بشكل سنوي ويُحدّث دوريًا، وحفظ المبادرات الوطنية لرجال الأعمال الداعمين للمتفوقين والمتفوقات بالمنطقة.

ويأتي توجيه سموه، تأكيدًا على توثيق وتشجيع المتفوقين والمتفوقات من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، ليكون حافزًا لهم وداعمًا لمسيرتهم التعليمية، واعتزازًا بما حققوه من تحصيل علمي متميز ليبقى هذا العمل للسنوات القادمة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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