شكرا لمتابعة خبر عن المنيع : يجب علي الورثة الحج عن الشخص المتوفي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي بخصوص فتاوي الحج ، إنه في حال كان الشخص مقتدراً على الحج وتوفاه الله ، فأنه يجب على الأصلح من أبنائه أن يقوم بفريضة الحج عنه.

وأضاف المنيع ، أن مجموعة من أهل العلم رأوا أنه يجب علي الورثة أن يحججوا عنه ، لأن في هذه الحالة تعتبر من قبيل الدين عليه والأفضل في هذه الحالة ، الأصلح والأتقي من اولاده وذلك وفقا لما ذكره في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية .

جدير بالذكر أن يوم عرفة يوافق السبت بعد القادم 15 يونيو وعيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 يونيو.