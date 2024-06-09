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المنيع : يجب علي الورثة الحج عن الشخص المتوفي.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي بخصوص فتاوي الحج ، إنه في حال كان الشخص مقتدراً على الحج وتوفاه الله ، فأنه يجب على الأصلح من أبنائه أن يقوم بفريضة الحج عنه.

وأضاف المنيع ، أن مجموعة من أهل العلم رأوا أنه يجب علي الورثة أن يحججوا عنه ، لأن في هذه الحالة تعتبر من قبيل الدين عليه والأفضل في هذه الحالة ، الأصلح والأتقي من اولاده وذلك وفقا لما ذكره في برنامج فتاوى المذاع على قناة .

جدير بالذكر أن يوم عرفة يوافق السبت بعد القادم 15 يونيو وعيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 يونيو.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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