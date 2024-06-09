"حقك هجبهولك".. بالفيديو.. لحظة انفعال والد الشاب الذي صفعه عمرو دياب في حفل زفاف وتعليقه على الواقعة

صحيفة الخليج 365 : انفعل والد الشاب الذي صفعه الفنان المصري عمرو دياب خلال حفل زفاف أثناء محاولته التقاط صورة برفقته، على الواقعة مؤكداً أنه لن يتنازل عن حق ابنه.

وقال والد الشاب في تصريحات لقناة القاهرة 24 :"حقك هجبهولك، وأنا بعطيك تعظيم سلام، أنت طلعت من مصنع رجال، عيلة وقبيلة بتفتخر بيك".

وأضاف:" ابني شاب خلص كليته، بيشتغل أسبوع بثمن كانز من اللي بيشربوه البشوات، ما بيرضى يكلفني بأكل أو لبس، أي فلوس أبعتهاله بياخدها".

وتابع:" عمره ما يقول حاجة ناقصة، والأستاذ عمرو يضربه بالقلم، هو بيحبه وحاطط في غرفته صوره وكاتب على الدولاب الهضبة، وهو راح الفرح مخصوص عشان يتصور مع عمرو دياب".

وأكمل حديثه قائلاً:" كلم أخته وقالها الفنان عمرو دياب دخل بس معرفتش أتصور معاه، وشوية وهروح له تاني عشان أتصور".