بمكافآت شهرية وتأمين طبي وإجازة مدفوعة الأجر.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن برنامج تطوير الخريجين ويكشف عن شروط التقديم

صحيفة الخليج 365 : أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين، وذلك بالتعاون مع نخبة من الجامعات والمؤسسات التدريبية العالمية، لتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية.

وأوضح الصندوق أن البرنامج يوفر تدريب عالي المستوى، وفرصة التعلم والعمل مع قادة وخبراء الصندوق، وشهادة إكمال البرنامج، ومكافأة شهرية، وتأمين طبي، وإجازة مدفوعة الأجر.

وأوضح أن الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات ذات العلاقة (إدارة الأعمال، المالية والمحاسبة، الهندسة، القانون، الإحصاء، إدارة المخاطر، الرياضيات المالية والتطبيقية، العلوم الإكتوارية، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات وتقنية المعلومات، والأمن السبراني).

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصل على معدل تراكمي لا يقل عن (3.75) من (5) أو (2.75) من (4) أو ما يعادلها، وأن يكون حديث التخرج (خريجي عام 2022 إلى (2024)، وحاصل على شهادة في اختبار الايلتس بحد أدنى 6 درجات أو 60 في اختبار التوفل (IBT) أو 513 في اختبار التوفل (PBT)، ويستثنى من ذلك خريجي الجامعات المعتمدة من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.