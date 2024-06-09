بالفيديو.. سليمان الحبيب: اختار مواقع مشاريع المستشفيات بنفسي بدون دراسة جدوى

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال وصاحب مستشفيات الحبيب الدكتور سليمان الحبيب، عن تنفيذ مشروعات المستشفيات التي يمتلكها بدون دراسة جدوى.

وقال خلال مقطع فيديو: " أنا اختار بنفسي مواقع مشاريع مستشفيات الحبيب وأنزل أشوف الموقع والديرة والمدينة والناس بدون الحاجة لدراسة جدوى ".

الجدير بالذكر، الدكتور سليمان بن عبد العزيز الحبيب هو طبيب ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.

ولد في مدينة جدة ودرس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدينة المنورة ثم التحق بكلية الطب في جامعة الملك سعود وحصل على درجة البكالوريوس في الطب. كما أنه عضو مشارك وعضو مجلس إدارة شركة محمد الحبيب العقارية.