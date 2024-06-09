شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث موضوعات البيئة والمناخ في سان خوسيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، بوزير الدولة للبيئة الإسباني هوغو موران، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات.

وجرى استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث موضوعات البيئة والمناخ والجهود المبذولة في هذا الشأن.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بيرو الدكتور حسن بن محمد الأنصاري. البيئة والمناخ كما التقى الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، بوزير الدولة الفرنسي لشؤون البحار والتنوع البيولوجي هيرفي بيرفيل.

وجرى بحث موضوعات البيئة والمناخ والجهود المبذولة في هذا الشأن.

حضر اللقاء، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان.