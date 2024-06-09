مصر ..شاهد: أم تدافع عن ابنها لقتله شقيقته بعدما شك في سلوكها .. والقاضي ينفعل عليها :"ملوش حق يموتها حتى لو ماشية شمال هو ربنا في الأرض"

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو أم داخل إحدى المحاكم المصرية أثناء دفاعها عن ابنها المتهم بقتل شقيقته بعدما شك في سلوكها.

وانفعل القاضي بعد تأييد الأم لابنها القاتل ودفاعها عنه قائلاً:" ملوش حق يموتها حتى لو ماشية شمال، هو عامل نفسه ربنا في الأرض".

فيما قالت الأم:"هو مش قصده يموتها هو كان بيتخانق هو وهي"، ورد عليها القاضي قائلاً:" يعني فتلة هي مسكها بإيده كده راحت ماتت".

وأضافت الأم :" الناس عايرتنا في البلد، هي كانت متجوزة واحد سعودي وتركته ورجعت، ومشيت مع ولد وعلاقتها بقت مشبوهة قدام البلد".

وتابعت:" أنا متنازلة عن حق بنتي لابني، عشان مكنش يقصد يموتها".