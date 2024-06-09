مخالفات بمليون ريال في أسواق النفع العام بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بمنطقة الرياض 3918 جولة رقابية، و12386 زيارة لأسواق النفع العام والمسالخ خلال مايو، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف التأكد من التزام الأسواق والمسالخ بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأوضح فرع «بيئة الرياض»، أن الجولات الرقابية والزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية خلال شهر مايو الماضي، أسفرت عن مصادرة 71188 كجم من اللحوم والخضراوات والفواكه، وتوجيه 640 إنذارا، ورصد 686 مخالفة، بقيمة إجمالية تجاوزت مليون ريال.

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