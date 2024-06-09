تحرير 399 مخالفة في تشغيل العمالة الموسمية بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة 11004 جولات رقابية على قطاعات العمل والمنشآت في المواقع كافة التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، خلال موسم حج هذا العام. وأسفرت الجولات التي تم تنفيذها خلال موسم الحج هذا العام عن توجيه 1506 إنذارات للمنشآت في قطاع العمل، إضافة إلى تحرير 399 مخالفة لاشتراطات ومعايير تشغيل العمالة الموسمية، وجودة الأعمال المقدمة، كما تم مباشرة 455 بلاغا، وتنفيذ 75 زيارة للمنشآت المشغلة للعمالة الموسمية، من خلال فرق العمل التي تضم 35 مراقبا في منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكذلك 18 مراقبا ميدانيا، لتنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت من خلال 10 فرق تتولى أعمال الرقابة والتفتيش، ومتابعة وصول العمالة الموسمية، ونظامية تشغيلها خلال موسم الحج، وتنفيذ الزيارات على المنشآت المشغلة للعمالة الموسمية. نتائج الجولات: 1506 إنذارات للمنشآت في قطاع العمل.

399 مخالفة لاشتراطات ومعايير التشغيل.

مباشرة 455 بلاغا.

تنفيذ 75 زيارة للمنشآت المشغلة.

35 مراقبا في منفذ مطار المدينة.

18 مراقبا ميدانيا، لتنفيذ الجولات الرقابية.

10 فرق تتولى أعمال الرقابة والتفتيش.

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