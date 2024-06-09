المها الوضيحي يستظل بشجر الطلح بعد توطينه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شوهدت قطعان المها الوضيحي هذه الأيام وهي تستظل تحت شجر الطلح، بعد أن عملت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على إعادة توطينة وإكثاره في المحمية منذ مطلع شهر فبراير 2022. وترعى المها في وديان وشعاب المحمية، بمشاهد طبيعية رائعة تجمع جمال الطبيعة وروعة تناغمها، لتستعيد فيها المملكة بيئتها الطبيعية للعديد من الحيوانات ومنها المها الوضيحي المميز بلونه والجميل في تفاصيله. محمية الإمام تركي: تحتضن عددا من المها العربي الوضيحي.

تعمل على حمايته وإكثاره والحفاظ عليه.

حماية الكائنات المهددة بالانقراض.

إطلاق قطعان المها الوضيحي في المحمية.

إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض.

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