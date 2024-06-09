شكرا لقرائتكم خبر منح تجمع نجران الصحي اعتمادا برامجيا جديدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت هيئة التخصصات السعودية تجمع نجران الصحي الاعتماد البرامجي لتشغيل وحدة تدريبية في التخصص الدقيق «الزمالة السعودية» لجراحة الأطفال لمدة 4 سنوات، وهو من التخصصات الدقيقة المعتمدة لدى الهيئة.

وأكد التجمع أن الاعتماد جاء استنادا إلى اللوائح المؤسسية وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي، وتوصية لجنة الاعتماد البرامجي، وذلك عقب الزيارة التي قامت بها اللجنة لمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة نجران، وتقييم قسم جراحة الأطفال بالمستشفى باختياره مقرا تدريبيا للبرنامج.

وأوضح أن إجمالي عدد البرامج التخصصية والوحدات التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كالمقار التدريبية في شهادة الاختصاص «البورد السعودي» وبرامج التخصصات الدقيقة «الزمالة السعودية» في مستشفيات ومرافق التجمع بلغت 28 تخصصا، يدعمها توافر الكفاءات الطبية والفنية الوطنية بمختلف تخصصاتها في المرافق الصحية التابعة للتجمع.