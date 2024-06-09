فرق ميدانية لضمان توفر السلع التموينية في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكثف وزارة التجارة جولاتها الميدانية في موسم الحج للتحقق من وفرة السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة توافر المخزون الكافي من السلع التموينية الضرورية، والإشراف على سلاسل الإمداد التموينية وفق احتياجات ضيوف الرحمن وتصعيدها في الأوقات المناسبة، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. وتقف الفرق الرقابية للوزارة خلال الزيارات الميدانية على 33 ألف منشأة تجارية ومنفذ بيع ومركز خدمة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1445هـ، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. جهود التجارة: تكثيف جولاتها للتحقق من وفرة السلع الغذائية.

مراقبة توافر المخزون الكافي من السلع التموينية.

الإشراف على سلاسل الإمداد التموينية.

التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة.

زيارات ميدانية على 33 ألف منشأة تجارية.

التحقق من نظامية مزاولة أنشطة بيع المعادن.

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