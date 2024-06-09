خدمات متكاملة لتفويج الحجاج في ميقات ذي الحليفة

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ويعد «ميقات ذي الحليفة» من أبرز المواقع التاريخية بالمدينة المنورة، كونه أحد المواقيت التي حددها الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأهل المدينة والمحرمين من غير أهلها المارين بها، ويقع على الجانب الغربي لوادي العقيق، ويبعد عن المسجد النبوي قرابة 14 كلم.
وتم رصد الجهود التنظيمية التي تبذلها الجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تقديم خدمات الإرشاد والتوعية والتوجيه، وتوفير العربات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومتابعة توفير سقيا المياه والأغذية في قسمي الرجال والنساء، والحفاظ على نظافة المكان، إلى جانب الخدمات الأمنية التي تعنى بانسيابية حركة السير في محيط الجامع والطرق المؤدية إليه، وتنظيم اصطفاف الحافلات.
الخدمات تتضمن:
- تأهيل أرضيات المسجد والساحات الخارجية.
- استخدام الحجر الطبيعي من بيئة المدينة.
- الإنارة الداخلية والخارجية للمسجد.
- تنفيذ العزل المائي للحماية من الأمطار.
- تحديث أنظمة التكييف وتحسين كفاءتها.
- زيادة الطاقة التشغيلية لمنظومة الخدمات.
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