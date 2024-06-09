الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في طب الحشود بالحج

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وتناقش الجلسات العلمية عددا من المحاور المهمة، من أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحسين الخدمات الصحية لرجال الأمن وضيوف الرحمن، والحلول الذكية في طب الحشود وإدارة الطوارئ، وغيرها من المحاور ذات العلاقة، بمشاركة نخبة من المختصين على مدى (3) أيام.
وفي السياق ذاته، بدأت فعاليات المعرض المصاحب، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، لاستعراض أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعنى بالصحة والأمن.
ويأتي المنتدى ضمن الأنشطة والبرامج السنوية للحج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وتناقش موضوعات طبية متعددة حول صحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام، ورجال الأمن المشاركين خلال موسم الحج.
أبرز المحاور
- الذكاء الاصطناعي وتحسين الخدمات الصحية.
- الحلول الذكية في طب الحشود وإدارة الطوارئ.
- صحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام.
- صحة وسلامة رجال الأمن المشاركين خلال الموسم.
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