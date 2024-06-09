منحة دراسات الإبل تعزز البحث العلمي بـ6 مجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيرا منحة دراسات الإبل التي تسعى إلى تكريس الاهتمام بالإبل، وبيان ارتباطها بالحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية عبر أبحاث علمية تغطي مختلف المجالات التخصصية في قطاع الإبل. وتغطي المنحة 6 مجالات رئيسة مرتبطة بالإبل؛ أولها المجال التاريخي الذي يشتمل على الدراسات التاريخية والإثنوغرافية، وثانيا المجال الثقافي الخاص بالدراسات النقدية والأدبية عن الإبل في الأدب العربي والسعودي، وأدب الطفل، والدراسات المعجمية عن مفردات الإبل، ودراسات حول تمثيلات الإبل في الفنون البصرية والسينمائية، وفي النقوش والفنون الصخرية وخلافها.

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