إتاحة استخدام البطاقات المصرفية للحجاج الوافدين المصدرة من بلدانهم

كشف البنك المركزي السعودي عن استعداداته للحجاج وذلك لخدمتهم على أكمل وجه في احتياجاتهم المصرفية والبنكية حيث بلغ أعداد فروع البنوك العاملة خلال موسم الحج بالمنطقتين المقدسة وبالمشاعر كمشعر منى بما في ذلك الفروع المؤقتة والفروع المتنقلة والواقعة على المناطق الحدودية 110 فرعاً فيما تبلغ فروع البنك العاملة على مستوى المملكة 36 فرعاً خلال أيام إجازة عيد الأضحى تتراوح ساعات العمل فيها ما بين الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة8:30 مساء بما في ذلك فترة عيد الأضحى وفيما يخص المطارات فستعمل لمدة 24 ساعة أو حسب ساعات عمل المطار.

وأشار إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع لخدمة الحجاج بما في ذلك أجهزة الـ ATM في المملكة 1220 ويبلغ عدد 633 جهازا في مكة المكرمة و 19 جهازا متنقلا في المشاعر المقدسة و 568 في المدينة المنورة.

وأوضح لبرنامج بوضوح الذي يبث عبر قناة "الإخبارية"، بتقديم خدمات تتيح إمكانية استخدام الحجاج لبطاقات الصراف الآلي المصدرة من بلادهم لأول مرة في موسم حج هذا العام حيث تدعم البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني "مدى" منذ سنوات إتمام عمليات الدفع أو السحب النقدي عبر شبكات الدفع العالمية، مثل "فيزا"، و"ماستركارد"، و"يونيون باي"، و"ديسكفر" و"أميركان إكسبرس"، والشبكة الخليجية للمدفوعات "آفاق".

حيث يمكن للحجاج استخدام بطاقاتهم المصدرة من بلادهم لإتمام عملية الدفع أو السحب النقدي أثناء تواجدهم في المملكة في حال كانت الشبكة العاملية المرتبطة بالبطاقة مقبولة لدى المتاجر أو أجهزة الصرف الآلي في المملكة.

كما تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي مستمر في إيجاد وتفعيل خيارات الدفع الأخرى المتعددة لتمكين مختلف زوار المملكة من حجاج ومعتمرين وسياح من الدفع والتعامل داخل المملكة بكل يسر وسهولة، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق المستهدفات ذات العلاقة برؤية المملكة 2030.

ولفت إلى ضخ أكثر من 5 مليارات ريال من العملة الورقية والمعدنية من مختلف الفئات لفروع البنك المركزي في جدة ومكة المكرمة ولمدينة المنورة خلال الفترة السابقة،كما أنه قام بمتابعة حركة النقد في المملكة بشكل يومي، وتحديدا البنك المركزي في المنطقة الغربية خلال موسم الحج حيث يتم تزويدها بالنقد حال دعت الحاجةإلى ذلك.