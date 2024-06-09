بدء أعمال تنفيذ 3 حدائق كبرى في الرياض

أعلن مشروع "الرياض الخضراء" بدء أعمال تنفيذ 3 حدائق كبرى في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 550 ألف متر مربع، وذلك في أحياء المونسية والرمال والقادسية، لرفع مستوى جودة الحياة وإتاحة أماكن ترويحيّة لسكان وزوّار المدينة، ورفع معدل الفرد من المساحات الخضراء ١٦ ضعفاً عمّا هو عليه الآن وتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالمياً.

ويعد "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويسهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، حيث يستهدف زراعة 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 متر مربع والمساهمة في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء بتقليل التلوث والغبار.

وتتميز تصاميم الحدائق الثلاث الكبرى التي تقع في شرق مدينة الرياض بدمج وربط طبيعة وادي السّلي معها والذي يمتد مروراً بشرقها، بالإضافة إلى ارتباطها بالمسار الرياضي عبر ممرات مشاة مشجرة.

وتمثل نسبة المساحات الخضراء 65% من مساحة الحدائق، حيث سيتم زراعة أكثر من 585 ألف شجرة وشجيرة فيها، وتتضمن الحدائق مسارات للمشي بأطوال 18 كم ومسارات للجري بطول 8 كم ومسارات للدراجات الهوائية بطوال 8.5 كم، و22 منطقة ألعاب للأطفال تمنحهم تجربة تعليمية بطرق مبتكرة لتعزيز الوعي البيئي لديهم.

كما تضم الحدائق مدرجات خضراء وساحات ومسارح مفتوحة للفعاليات والمهرجانات، ومرافق رياضية تخدم مختلف الفئات العمرية ومسطحات مائية ستؤثر إيجابياً على البيئة المحيطة.