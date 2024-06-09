شكرا لمتابعة خبر عن خبير تقني: البعض يستغل موسم الحج للتصيد الاحتيالي لمستخدمي الهواتف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير التقني مهند كلش ، الممارسات الخاطئة التي يمكنها أن تسهل من عملية التجسس لمستخدمي الهواتف الذكية .

وقال كلش خلال مداخلته مع قناة «روتانا خليجية» : “يعد التصيد الاحتيالي من أكثر عمليات الاختراق ، انتشاراً خاصة في موسم الحج ، حيث يبدأ الأشخاص في الترويج لحملات الحج بنصف السعر ، ومن خلال رابط يتم اختراق الهاتف ، والتجسس قد يكون غرضه سياسي أو بدافع الحب .

كما نصح بعدم كتابة الأرقام السرية في note الهاتف ، مثل كلمة السر الخاصة بالبطاقة البنكية أو الحسابات الشخصية ، مشيراً إلى عدم وجود أي برنامج في الهواتف تكشف التجسس .

وفي سياق متصل ، علق كلش على تصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ، بشأن تجسس تطبيق “واتس آب” على المستخدمين ، مؤكداً على خطورة هذا التصريح ، الذي قد يؤدي إلي قضية ضده ، بسبب هذا الإتهام .

وفي وقت سابق ، رُفعت عدة قضايا ضد شركات ميتا وغوغل وحتى إيلون ماسك ؛ نظراً لاستخدامهم الذكاء الاصطناعي في التجسس على المستخدمين .