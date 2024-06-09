شكرا لمتابعة خبر عن لقاء شقيقين جمعهما الحج بعد فراق 14 عام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اجتمع شقيقان من سوريا في مكة استعداداً لتأدية فريضة الحج بعد فراق دام 14 عام .

وفي حوارهم مع قناة العربية ، أعربت السيدة عن سعادتها الغامرة بلقاء اخيها بعد مرور اعوام عديدة قائله : لا اقدر علي وصف سعادتي بعد لقاء اخي وزوجته وابنه ، فابنه كان طفل والان كبر ماشاء الله “.

واضاف اخيها قائلاً ” سعادتي لا توصف بلقاء اختي الذي اكرمها الله بالحج هذا العام ، فبيننا ذكريات طفولة سعيدة ، فأنا مقيم في مكة المكرمة منذ 30 سنة ولم اري اختي تحديداً منذ 14 عام “.

و أكدت السيدة عن سعادتها الغامرة بهذه اللحظات و الكعبة المشرفة التي كانت تتمني رؤيتها منذ وقت طويل .