"دخل نادي المليونيرات".. قصة شاب أمريكي يحصل على ملايين الدولارات سنويا بسبب زيت الزيتون

صحيفة الخليج 365: أسس شاب أميركي، شركة لزيت الزيتون، وتمكن من تحقيق أرباح وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً، ودخل نادي المليونيرات.

عدة وظائف

وكان الشاب تخرج من كلية الإدارة بجامعة "بينغهامتون" في عام 2013 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية، واشتغل بعدها في العديد من الوظائف وفي عدة شركات. حسب شبكة "CNBC" الأميركية.

زيت الزيتون

وفي نهاية العام 2019 قام بنين برحلة مع زوجته إلى موطنها الأصلي إسبانيا، وهناك تذوق أفضل زيت زيتون حصل عليه في حياته، وبعد عودته من إسبانيا سرعان ما أسس شركته لزيت الزيتون "غرازا" والتي رأت وبدأ العمل في أكتوبر 2020.

مبيعات

وفي عام 2024 من المتوقع أن يتجاوز إجمالي مبيعات شركة "جرازا" 48 مليون دولار، بحسب ما تؤكد بيانات الشركة التي أصبح بنين مؤسسها ورئيسها التنفيذي.

وفي محاولة لتوزيع بعض أعماله قرر بنين أن يأخذ شريكاً، حيث قام بإحضار ألين دوشي، الذي أصبح الآن المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في الشركة.

أرباح

ويقول بنين إن الشركة بدأت بطرح منتجاتها في الأسواق يوم 11 يناير 2022، حيث كان زيت الزيتون متاحاً للشراء من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

وفي السنة الأولى من العمل حققت شركة (Graza) مبيعات تزيد عن 4 ملايين دولار، وبحلول نهاية عام 2023، ارتفع هذا المبلغ إلى أكثر من 19 مليون دولار، أما العام الحالي 2024 فتقول الشركة إنها تتوقع أن ترتفع هذه المبيعات إلى 48 مليون دولار أميركي.