شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يطّلع على استعدادات الخدمات الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، بجولة ميدانية لمركز أعمال الحج والدعم الفني التابع لمجموعة stc في مكة المكرمة، رافقهم خلالها العديد من التنفيذيين والمسؤولين بالمجموعة.

واطلع على الجهود التي بذلتها stc استعداداً للارتفاع القياسي في حجم المكالمات والبيانات الذي ستشهده المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، والتوسعات الاستثنائية التي أدخلتها stc على شبكات الجيل الرابع والخامس، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة التي تسهم في رفع جودة الخدمات. خدمات رقمية مبتكرة

استمع الوزير لشرح مفصل حول الخدمات الرقمية المبتكرة والحلول التي توفرها stc للحجاج بهدف تيسير تواصلهم مع أسرهم، حيث قامت stc بتوسيع البنية التحتية التقنية بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي كما عززت شبكتها بتركيب أكثر من 1200 موقع يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، وما يزيد عن 1900 نقطة نفاذ لشبكة الواي فاي، و550 موقعاً خارجياً متحركاً في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

كما تم إنشاء أكثر من 300 شبكة داخل المباني لدعم خدمات البيانات، أيضا زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة مرور المكالمات الدولية بنسبة 100% إلى جانب أكثر من 144 موقعاً بشبكة الاتصالات المتخصصة بالشبكة الحرجة، وأكثر من 70 عربة اتصال متنقلة بغرض توفير أفضل مستويات التغطية وجودة الاتصال.

تدخل سريع

يذكر أن stc خصصت فريق عمل مستقلاً يضم أكثر من 1000 تقني من مختلف التخصصات للعمل في الميدان ومراكز التحكم، إلى جانب أكثر من 50 فريقاً فنياً إضافياً مجهزاً بالكامل للتدخل السريع، أيضاً أكثر من 85 مركز مراقبة وصيانة موزعة في المشاعر المقدسة، كذلك توفير أكثر من 200 عربة ودراجة نارية لضمان سرعة الاستجابة.

وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي stc المستمرة للارتقاء بتجربة الحجاج، إذ تعمل على تعزيز خدماتها الرقمية والصوتية من خلال إجراء تدريبات استباقية مكثفة للتعامل مع الأزمات المحتملة وابتكار حلول للاستجابة السريعة، ولضمان جاهزية واستمرارية خدمات الاتصال والحلول الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، بهدف تقديم تجربة استثنائية وضمان موثوقية الخدمات وكفاءتها.