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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. التوسعة السعودية الثالثة نقلة نوعية في تاريخ المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعد التوسعة السعودية الثالثة نقلة نوعية في تاريخ المسجد الحرام، ففي 25 رمضان 1436هـ الموافق 11 يوليو 2016م، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – 5 مشاريع رئيسية ضمن المشروع الشامل للتوسعة السعودية الثالثة.
وتضمنت مشروع مبنى التوسعة الرئيسي، ومشروع الساحات، ومشروع أنفاق المشاة، ومشروع محطة الخدمات المركزية للمسجد الحرام، ومشروع الطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام.
أما مسطح مبنى الخدمات (المصاطب) فتبلغ مساحته 730000م2، وقدرته الاستيعابية تقدر 264000 مصلي.
كما تشمل التوسعة السعودية الثالثة على 4 منارات بارتفاع (135م)، ويبلغ عدد القباب السماوية بمبنى التوسعة (12) قبة سماوية متحركة و(6) قبب سماوية ثابتة ويبلغ عدد السلالم الكهربائية بكامل المشروع (680) سلم لتسهيل عملية تنقل الزوار في أرجاء التوسعة، كما تقدر مساحة مسطحات كامل المشروع بـ (1371000م2).
أما إجمالي المصاعد الكهربائية بمشروع توسعة المسجد الحرام يصل إلى (140) مصعد موزعة بين (44) مصعد في مبنى التوسعة و42 مصعد في الساحات و(64) مصعد بمبنى المصاطب و24 بمبنى المنارات ومبنى الإخلاء 6 مصاعد، كما تتراوح قدرة تحملها بين 1600 كج لمصاعد الزائرين (2500) كج لمصاعد الخدمات و7000 كج لبعض مصاعد خدمات مبنى التوسعة.
ويبلغ إجمالي مشربيات زمزم 2010 مشربية، تتوزع بين 396 موضع لشرب مياه زمزم, و902 موضع لشرب مياه زمزم بطول الشوترات، كما يحتوى مبنى الخدمات والساحات على عدد 712 مشربية.
ولتهيئة الأجواء المناسبة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك حج عام 1437هـ، فقد صدرت التوجيهات الكريمة في سبتمبر 2017م، بالاستفادة من المواقع الجاهزة بمبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية وأجزاء من الساحات الشرقية بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها.
وكذلك الاستفادة من جميع الأدوار بمشروع خادم الحرمين الشريفين بحيث يصل استيعاب المسجد الحرام لـ 000 . 850 .1 مصل، والطاقة الاستيعابية للمطاف تصل إلى 107.000 طائف في الساعة.
هذا إضافةً إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة لضيوف الرحمن وتجهيز دورات المياه والمواضيء ليصبح العدد الإجمالي لها 16.300 دورة مياه وميضأة.
وخلال شهر رمضان المبارك 1443هـ وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، ما يقارب (19) مليون مصلٍ، إذ استقبلت التوسعة السعودية الثالثة (18.911.278) مصل، لجميع الصلوات الخمس المفروضة.
هذا إضافة إلى صلاتي التراويح والتهجد، بتوزيع المصلين طيلة أيام الشهر الفضيل على جميع أدوار مبنى التوسعة (الأرضي، والأول، والأول ميزانين، والثاني، والثاني ميزانين بالشرفات، والساحات المحيطة الشمالية والغربية).
وتستقبل التوسعة في الساعة ما يزيد عن نص مليون مصل، بواقع (250) ألف داخل التوسعة، وأكثر من (250) ألف في الساحات
وينقسم مشروع تطوير بئر زمزم ينقسم إلى قسمين رئيسين، الأول استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بزمزم وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبارات الإجمالي ٨ أمتار وطولها ١٢٠ متراً.
فيما يتضمن القسم الثاني من المشروع استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات، والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم للتقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه زمزم قدر الإمكان، ووضع نوعية خاصة من البحص المعقم وهو ذو نفاذية عالية للمياه حيث يسمح بتدفق مصادر مياه زمزم للبئر بشكل أفضل وأعلى.
وفي 27 مارس 2018م رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، حفل افتتاح مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة به في الحرم المكي في 28/10/2017.
ويحيط الـرواق الـسعودي بالـرواق الـعباسي ليكون مكمّلًا لـه، مع تميزه بمساحة أوسع لم يشهدها المسجد الحرام من قبل.
ويتكوّن من 4 أدوار وهي الدور الأرضي، والـدور الأول والـدور الثاني "الميزانين"، والسطح، وأصبحت الطاقة الاستيعابية لـلـرواق 287 ألـف مصلٍ، و107 آلاف طائف في الساعة بالرواق وصحن المطاف.
وتضمنت مشروع مبنى التوسعة الرئيسي، ومشروع الساحات، ومشروع أنفاق المشاة، ومشروع محطة الخدمات المركزية للمسجد الحرام، ومشروع الطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام.
مشروعات التوسعة السعودية الثالثةوبلغ إجمالي مسطح المبنى 345000م2 ويصل أعداد المصلين إلى 300000 مصلي، ويحوي ساحات ومسطحات وجسور تبلغ مساحتها 239000م2 تصل قدرتها الاستيعابية إلى 566000 مصلي.
أما مسطح مبنى الخدمات (المصاطب) فتبلغ مساحته 730000م2، وقدرته الاستيعابية تقدر 264000 مصلي.
كما تشمل التوسعة السعودية الثالثة على 4 منارات بارتفاع (135م)، ويبلغ عدد القباب السماوية بمبنى التوسعة (12) قبة سماوية متحركة و(6) قبب سماوية ثابتة ويبلغ عدد السلالم الكهربائية بكامل المشروع (680) سلم لتسهيل عملية تنقل الزوار في أرجاء التوسعة، كما تقدر مساحة مسطحات كامل المشروع بـ (1371000م2).
أما إجمالي المصاعد الكهربائية بمشروع توسعة المسجد الحرام يصل إلى (140) مصعد موزعة بين (44) مصعد في مبنى التوسعة و42 مصعد في الساحات و(64) مصعد بمبنى المصاطب و24 بمبنى المنارات ومبنى الإخلاء 6 مصاعد، كما تتراوح قدرة تحملها بين 1600 كج لمصاعد الزائرين (2500) كج لمصاعد الخدمات و7000 كج لبعض مصاعد خدمات مبنى التوسعة.
ويبلغ إجمالي مشربيات زمزم 2010 مشربية، تتوزع بين 396 موضع لشرب مياه زمزم, و902 موضع لشرب مياه زمزم بطول الشوترات، كما يحتوى مبنى الخدمات والساحات على عدد 712 مشربية.
طرق وأنفاق المشروعوبالنسبة للطرق والأنفاق التابعة للمشروع فيصل طول نفق القشاشية الأيمن بطول (490) م ونفق القشاشية الأيسر بطول (494) م - ونفق الفلق (120)م - وكوبري المسجد الحرام بطول (111) م - وصلة كوبري محطة المروة بالطريق الدائري (28)م - كوبري جبل الكعبة بطول (240)م - كوبري أم القرى بطول (274) م - كوبري محطة المروة بطول (435) م - منحدر خلف محطة كدى بطول (165)م - كوبري المسخوطة بطول (305) م.
ولتهيئة الأجواء المناسبة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك حج عام 1437هـ، فقد صدرت التوجيهات الكريمة في سبتمبر 2017م، بالاستفادة من المواقع الجاهزة بمبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية وأجزاء من الساحات الشرقية بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها.
وكذلك الاستفادة من جميع الأدوار بمشروع خادم الحرمين الشريفين بحيث يصل استيعاب المسجد الحرام لـ 000 . 850 .1 مصل، والطاقة الاستيعابية للمطاف تصل إلى 107.000 طائف في الساعة.
هذا إضافةً إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة لضيوف الرحمن وتجهيز دورات المياه والمواضيء ليصبح العدد الإجمالي لها 16.300 دورة مياه وميضأة.
ولي العهد يتابع مشاريع التوسعة في الحرم المكيوفي إطار تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة (2030) باستقبال أكثر من 30 مليون معتمر، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظه الله - بجولات عديدة على مستويات الإنجاز بالتوسعة السعودية الثالثة والمشاريع المرتبطة بالخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، والمنجزات المتعلقة بزيادة الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام لاستقبال الزوار والمعتمرين من ضيوف الرحمن.
وخلال شهر رمضان المبارك 1443هـ وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، ما يقارب (19) مليون مصلٍ، إذ استقبلت التوسعة السعودية الثالثة (18.911.278) مصل، لجميع الصلوات الخمس المفروضة.
هذا إضافة إلى صلاتي التراويح والتهجد، بتوزيع المصلين طيلة أيام الشهر الفضيل على جميع أدوار مبنى التوسعة (الأرضي، والأول، والأول ميزانين، والثاني، والثاني ميزانين بالشرفات، والساحات المحيطة الشمالية والغربية).
وتستقبل التوسعة في الساعة ما يزيد عن نص مليون مصل، بواقع (250) ألف داخل التوسعة، وأكثر من (250) ألف في الساحات
تأهيل بئر زمزموانطلاقًا من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بالحرمين الشريفين، في أكتوبر 2017م، صدر موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على البدء بمشروع تأهيل بئر زمزم.
وينقسم مشروع تطوير بئر زمزم ينقسم إلى قسمين رئيسين، الأول استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بزمزم وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبارات الإجمالي ٨ أمتار وطولها ١٢٠ متراً.
فيما يتضمن القسم الثاني من المشروع استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات، والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم للتقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه زمزم قدر الإمكان، ووضع نوعية خاصة من البحص المعقم وهو ذو نفاذية عالية للمياه حيث يسمح بتدفق مصادر مياه زمزم للبئر بشكل أفضل وأعلى.
وفي 27 مارس 2018م رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، حفل افتتاح مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة به في الحرم المكي في 28/10/2017.
إطلاق تسمية "الـرواق السعودي"أما الرواق السعودي، ففي مايو 2022م، صدرت الموافقة الـكريمة بإطلاق تسمية (الـرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، الـذي يتضمن مشروع توسعة المطاف خلـف الـرواق الـعباسي، ويحيط به وبصحن الكعبة المشرفة.
ويحيط الـرواق الـسعودي بالـرواق الـعباسي ليكون مكمّلًا لـه، مع تميزه بمساحة أوسع لم يشهدها المسجد الحرام من قبل.
ويتكوّن من 4 أدوار وهي الدور الأرضي، والـدور الأول والـدور الثاني "الميزانين"، والسطح، وأصبحت الطاقة الاستيعابية لـلـرواق 287 ألـف مصلٍ، و107 آلاف طائف في الساعة بالرواق وصحن المطاف.