شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي شهداء ومصابي قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية