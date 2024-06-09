إثراء الخير.. إنجازات متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن

أكد رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية لأرباب الطوائف، الدكتور أحمد عباس سندي، أن شركة «إثراء الخير لخدمات الحجاج» تنطلق في عملها في خدمة حجاج البيت الحرام من ثلاثة مبادئ أساسية: الأول، ابتغاء المثوبة والأجر من الله -عز وجل-، إذ أن خدمة الحجيج «شرف لا يدانيه شرف».

والثاني، أننا واجهة لبلدنا الغالي «المملكة العربية السعودية».. بلد الحرمين الشريفين وقبلة الإسلام والمسلمين، وملتزمون بتنفيذ توجيهات قيادة المملكة الرشيدة -أيدها الله- بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

والثالث، مواكبة وتنفيذ «رؤية المملكة 2030»، وتحديدًا مرئيات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، وذلك بالتأكيد على تيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء التجربة الدينية، والثقافية.

أهداف الشركة

قال سندي إن أهداف الشركة تتلخص في:

(1) الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والاحترافية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن كشركة حديثة تنتهج كل سبل التطور والحوكمة، مع التوجه الاستثماري والتشغيل على أساس تجاري خدمةً لمساهميها وتطويرًا لمواردها بشكل مستدام.

(2) تقديم أرقى الخدمات للحجيج والمعتمرين والزوار، وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير مستلزمات رحلتهم من المنتجات والخدمات المميزة التي تجعل من رحلتهم تجربة فريدة لا تُنسى.

(3) الالتزام التام بالشفافية في كافة تعاملاتنا، والصدق مع الحاج ومع كافة عناصر منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

(4) دعم مبادرات الحج الوطنية، وتحقيق «رؤية المملكة 2030» لخدمة وتعزيز وإثراء التجارب الدينية والثقافية لضيوف الرحمن.

الإنجازات

تطرق رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية لأرباب الطوائف إلى أن إنجازات الشركة والتي تتمثل في:

(1) مخيمات مشعر عرفات المطورة

وهو أكبر مشروع في تاريخ شركات أرباب الطوائف، والذي خرج للنور في موسم حج 1444هـ، وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 246 ألف متر مربع، ويستوعب نحو 250 ألف حاج، فيما يبلغ عدد خيامه 933 خيمة بمساحات متنوعة، علمًا بأن الخيام الحديثة بالمشروع تمتاز بمواصفات عالمية.

وفي السياق ذاته، تشرفت الشركة بالحصول على ثقة شركة «كدانة للتنمية والتطوير» بالموافقة على عمل تجربة القاعات ذات الدورين في مشعر عرفات، والتي تهدف إلى إثراء خدمة الحاج بتوفير كافة الخدمات الأساسية التى يحتاجها لأداء مناسكه مع الاستغلال الأمثل للمساحات في المشاعر المقدسة.

(2) خدمات الإعاشة

قامت الشركة بعمل العديد من الدراسات المهمة تركزت في 5 مسارات رئيسية للارتقاء بخدمات الإعاشة المقدمة للحجيج من مختلف الجنسيات، وهي: «مسار مقدمي خدمة الإعاشة - مسار الضيافة والفندقة وتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات- مسار مراقبة صحة وسلامة الغذاء وفق معاير الهيئة السعودية للغذاء والدواء- مسار رأس المال البشري- مسار خدمات الإسناد».

(3) تطوير منظومة التشغيل الغذائي

اتجهت الشركة لتغيير وتطوير منظومة التشغيل الغذائي بهدف تقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن، وترسيخ الصورة الذهنية الجديدة، والمميزة للشركة، إضافةً إلى إنجاح خططها الاستثمارية، ومن هذا المنطلق استحوذت الشركة على نسبة 51% من شركة عبدالله محمد سعيد أبو الجدايل للصناعة.

وفي السياق نفسه، تم تغيير منظومة التشغيل الغذائي بإعادة تأهيل، وتشغيل المطبخ المركزي للشركة بأقصى سرعة، وبأعلى مستوى من الكفاءة، وذلك لتحقيق الطموحات المتوقعة، علمًا بأن طاقته الإنتاجية تسمح بتغذية 100.000 حاج بشكل يومي.

(4) التحول الرقمي

- تطوير مشروع نظام الحج: وهو نظام يتم عن طريق أخذ بيانات الحجاج ومعلوماتهم من المسار الإلكتروني؛ لإمكانية الرجوع إليها في أي وقت.

- نظام المراقبة الذكي: وهو نظام يُظهِر أعداد الحجاج، وأوقات دخولهم وخروجهم، وأيضًا أوقات الذروة عن طريق بصمة الوجه.

- منصة تسكين: في السابق كان مندوب مكتب شؤون الحج يضطر إلى الذهاب لمشعر منى لتقسيم الخيام، أما الآن مع المنصة يمكن فعل ذلك من مكاتبنا في الشركة.

(5) الشراكات المثمرة

- توقيع عقد شراكة وتعاون مع «شركة سايا المتحدة للتجارة»، وذلك بهدف تقديم المزيد من التطوير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.

- توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الأدلاء بالمدينة المنورة لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وزوار مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة المنورة؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أمورهم، ومتابعتهم في رحلتهم المباركة.

(6) الرعايات الماسية

- الرعاية الماسية لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «إكسبو الحج 2024م».

- الرعاية الماسية لمنتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة لعام 2024م.

(7) بطاقة «نسك»

التعاون التام مع وزارة الحج والعمرة من أجل ترسيخ نجاح بطاقة «نسك»، وهي البطاقة المعتمدة للحاج النظامي، ومن أبرز مميزاتها: «منع الأفراد غير الحاصلين على تصريح الحج من الدخول لأداء مناسك الحج- توفير السلامة والأمان لجميع الحجاج- توفير المعلومات الصحية الخاصة بالحاج- توفير مقر لسكن الحجاج وقت أدائهم للنسك بالمشاعر المقدسة».

اهتمام ورعاية

رفع الدكتور سندي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام ورعاية بضيوف الرحمن، والتوجيه بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم؛ لأداء مناسكهم بكل راحة ويسر وأمان.

كما رفع الشكر لوزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه، ولوزير الحج والعمرة، وكافة قيادات ومنسوبي الوزارة على جهودهم المميزة في خدمة الحجيج.